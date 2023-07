Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a scris miercuri pe Facebook ca a avut in cursul zilei „o intalnire de lucru” cu primarul Capitalei, Nicușor Dan.„Am discutat despre prioritațile Capitalei in contextul noilor provocari și despre parteneriatul dintre PMP și Primarie. Am fost alaturi de…

- Statuile lui Gheorghe Lazar, Ion Heliade Radulescu, Mihai Viteazul și Spiru Haret din centrul Capitalei vor trece printr-un proces de curațare pentru a indeparta vopseaua sub forma de graffiti de pe ele,, a anunțat primarul general Nicușor Dan, intr-o postare pe Facebook.Aceste lucrari din Piața Univesitații…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca lucrarile la Pasajul Doamna Ghica sunt in grafic si ca acesta va fi dat in folosința la inceputul acestei toamne. Edilul general a vizitat luni Pasajul Doamna Ghica pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investitii. „S-a turnat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, marti, ca se schimba scarile rulante din Piata Universitatii si lifturile din pasajul de la Piata Presei Libere, valoarea investitiilor depasind 4 milioane de lei.”Schimbam scarile rulante din Piata Universitatii si lifturile din pasajul de la Piata…

- Mai sta ce mai sta prin Parlamentul European, de unde posteaza aproape fiecare mișcare, dar mai vine și prin București. Oraș despre care, de asemenea, posteaza. Pai ce sa faca un europarlamentar precum Cristian Bușoi intre ședințele din Parlament. In ultima luna, Bușoi il are in colimator pe edilul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a semnat o dispozitie pentru desfiintarea cablurilor si a echipamentelor pentru comunicatii electronice neidentificate, cu proprietar necunoscut, amplasate fara documente legale pe domeniul public. In dispozitie sunt invocate prevederile legii nr. 50/1991…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta redeschiderea, in 8 iunie, a Gradinii cu Filme din Piata Alexandru Lahovari, unde vor avea loc proiectii de filme romanesti si internationale, concerte acustice, spectacole si discutii cu personalitati din domeniu, conform news.ro.Nicusor Dan a afirmat,…

- Planul Urbanistic General al Bucurestiului ramane valabil, avand in vedere ca reclamantul a renuntat la cererea sa de anulare, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „In iunie 2022, cand Tribunalul Bucuresti a anulat in prima instanta Planul Urbanistic General, am indemnat la calm, spunand…