Stiri pe aceeasi tema

- Barbat de 63 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști pentru conducerea sub influența alcoolului. Ce valoare a aratat etilotestul Barbat de 63 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști pentru conducerea sub influența alcoolului. Ce valoare a aratat etilotestul Un barbat de 63 de ani,…

- Naționala de fotbal a Belgiei s-a calificat in optimile de finala ale UEFA Euro 2024, dupa ce a terminat pe locul doi in Grupa E, grație unei remize 0-0 cu Ucraina, ale carei speranțe de calificare au fost naruite, și dim cauza remizei, 1-1, dintre Romania și Slovacia, potrivit mediafax.

- Cei doi hoți care au spart geamul bijuteriei Iosa, amplasata in centrul orașului Arad, pe Bulevardul Revoluției, spre zona Podgoria, sustragand din vitrina aur in... The post Cei doi hoți care au furat aur in valoare de 70.000 de lei din bijuteria Iosa, de negasit appeared first on Special Arad · ultimele…

- Designerul Mihai Albu a oferit primul interviu dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. „Facusem analize periodice si una si a iesit deformata cu valoare mare. Medicii s-au aratat ingrijorati si mi-au impus sa fac investigatii imagistice si alte analize. Am facut o punctie, s-a luat o proba pentru biopsie…

- Designerul Mihai Albu a oferit primul interviu dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. „Facusem analize periodice si una si a iesit deformata cu valoare mare. Medicii s-au aratat ingrijorati si mi-au impus sa fac investigatii imagistice si alte analize. Am facut o punctie, s-a luat o proba pentru biopsie…

- Bijuterii din aur in valoare de aproximativ 70.000 de lei au fost furate, azi noapte, dintr-o bijuterie amplasata pe Bulevardul Revoluției, aproape de zona Podgoria.... The post Aur in valoare de 70.000 de lei furat, azi noapte, dintr-o bijuterie din centrul Aradului appeared first on Special Arad ·…

- Bijuterii din aur in valoare de aproximativ 70.000 de lei au fost furate, azi noapte, dintr-o bijuterie amplasata pe Bulevardul Revoluției, aproape de zona Podgoria.... The post Bijuterii din aur in valoare de 70.000 de lei furate, azi noapte, dintr-o bijuterie din centrul Aradului appeared first on…

- In primele 3 luni ale acestui an, polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice și subunitațile Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au ridicat, in vederea... The post Țigari de contrabanda in valoare de peste 352.000 de lei, confiscate in trei luni de polițiștii aradeni appeared…