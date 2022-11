Stiri pe aceeasi tema

- Țarile europene au inceput sa reduca drastic ponderea petrolului rusesc in modelele lor de consum. In septembrie, cota Rusiei pe piața europeana a petrolului a scazut cu aproape o treime, de la 34% la 21%. Acest lucru a fost raportat de Bloomberg, citand date ale companiei de analiza Vortexa. Mai mult,…

- Importurile de petrol rusesc in Uniunea Europeana și Marea Britanie au scazut cu 35% in august, la 1,7 milioane de barili pe zi (bpd), de la 2,6 milioane de bpd in ianuarie, dar UE a ramas cea mai mare piața pentru țițeiul rusesc, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Marea Britanie…

- UPDATE 04:00Guvernatorul regiunii Belgorod din Rusia a declarat ca peste 2.000 de oameni au ramas fara curent dupa ce Ucraina a bombardat o statie de electricitate din orasul Shebekino, aflat la granita cu UcrainaUPDATE 02:00 Producatorii europeni de arme au indemnat Uniunea Europeana sa-i ajute la…

- Autoritațile din Republica Moldova au selectat șapte companii pentru a asigura importurile de gaz, incepand de luna viitoare, in cazul in care aprovizionarea de la gigantul rus Gazprom va fi intrerupta, a anunțat vicepremierul Andrei Spinu, citat de Reuters . Andrei Spinu, care a condus echipa de negociatori…

- Ieri, președintele Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca vor fi impuse plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, avertizand Occidentul ca „va tremura de frig la iarna și ii va ingheța coada” precum lupului dintr-un basm rusesc, scrie Agentia Reuters,…

- Cu cateva luni inainte de iarna, Uniunea Europeana a decis sa interzica importul de petrol rusesc incepand cu 5 decembrie. Mai mult de atat, se așteapta ca UE sa incetineasca achizitiile de petrol rusesc cu cel putin o luna inainte.

