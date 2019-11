Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Caras Severin au activat Planul Rosu de Interventie dupa ce un accident rutier s a produs in sensul giratoriu de la iesire din Caransebes catre Timisoara. In eveniment au fost implicate patru masini iar primele informatii indicau 10 victime.Reprezentantii IGSU precizeaza ca din totalul…

- Romica Țociu și Cornel Palade s-au dus sa verifice daca romanii din Statele Unite mai rad la glumele de acasa. In turneul lor ca o vacanța, s-au oprit și in Las Vegas, unde n-au tras la hotel, ci la bunul lor prieten Gheorghe Gheorghiu, rezident in orașul pacatelor și al cazinourilor deschise non-stop.…

- Viorica Dancila a declarat ca îi este frica doar de Dumnezeu și de "masurile împotriva românilor", ca reacție la faptul ca Liviu Dragnea o acuza de unele fraude comise în perioada în care ea era europarlamentar. ”La șapte care sunt împotriva mea, al…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Calin Dobra, a declarat, miercuri, ca a fost receptionat studiul de fezabilitate pe baza caruia s-au putut face primele estimari ale costurilor executiei obiectivului, care 'nu este foarte ieftin, dar este foarte important'. 'Este un proiect foarte important…

- Deși Guvernul Dancila a fost demis prin moțiunea de cenzura adoptata, joi, de Parlament, PSD va continua sa lupte pentru caștigarea alegerilor prezidențiale, este opinia președintelui social-democraților din Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan. De asemenea, acesta vede și un mare plus in trecerea moțiunii…

- Centrul de Oncologie OncoHelp a implinit 10 ani. Este vorba despre centrul din Timișoara unde pacienților bolnavi de cancer asigurați li se asigura tratament gratuit. Centrul a fost deschis in 1 octombrie 2009. Pe atunci avea 32 de paturi și o singura secție de oncologie. Astazi are 161 de paturi și…

- O tanara in varsta de 20 de ani a murit in aceasta seara dupa ce a fost injunghiata de fostul iubit in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Suspectul cautat de polițiști se numește Cosmin Titiș, in varsta de 30 de ani, fara ocupație, originar din localitatea hunedoreana Lupeni.…

- Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Condeierilor Plugari va avea loc in acest sfarșit de saptamana, atat la Timișoara, cat și la Partoș. Festivitateaa de deschidere a evenimentului este programata astazi, de la ora 10.00. Centrul acțiunii se va muta in localitatea Partoș, unde de la ora 16.00 se va…