- In acest an, 1 noul an școlar a inceput altfel decat in anii precedenți. Unul fara muzica, careuri, care erau adevarate spectacole, sunete de clopoței și poze de grup. Motivul fiind epidemia de coronavirus care s-a abatut asupra țarii noastre. 1 septembrie 2020 va ramane in amintirea tuturor…

- Ca este haos in multe dintre școlile buzoiene in privința pregatirilor pentru inceperea anului școlar, o arata chiar reacția din partea unor cadre didactice implicate in aplicarea masurilor dictate de Ministerul Sanatații și Ministerul Educației. Cu cateva zile inainte de startul noului an școlar, sunt…

- AN SCOLAR 2020-2021. "Nu vorbim ca incepem la 1 octombrie școala. Cred ca a fost o neințelegere referitoare la acest lucru. Au fost discuții in spațiul public, am discutat si eu la Ministerul Educației, și la nivel guvernamental, au fost niște propuneri venite in sensul acesta. Asta nu inseamna ca…

- AN SCOLAR 2020-2021. Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul 14-30 septembrie cursurile sa fie online - n.r.). Exista puncte de vedere exprimate de specialiști, in special medici, care spun ca atat profesorii, cat și copiii, intr-un procent…

- Reprezentantii Federatiei Sindicale Spiru Haret, filiala Suceava, sunt ingrijorati de modul in care se pregateste deschiderea anului scolar. Ei reclama faptul ca nu exista un ghid redactat de Ministerul Educatiei care sa indice un cadru de desfasurare a cursurilor. Liderul Federatiei Sindicale Spiru…

- Ministerul Educateiei pregateste trei scenarii pentru reintoarcerea copiilor la scoala, in septembrie. Cum va incepe noul an scolar. Autoritațile iau in calcul 3 scenarii pentru reinceperea anului școlar, potrivit ministrului Educatiei, Monica Anisie. ”Am luat in discuție cele trei scenarii pe care…

- In mai putin de doua luni ar trebui sa inceapa scoala. Insa, cel mai probabil, clopotelul va suna pentru prima data virtual. Ministerul Educatiei a anuntat, luni, ca varianta deschiderii anului scolar in formatul obisnuit este putin probabila. Potrivit ministrului Educației, cel mai bun scenariu pentru…

- "Cel mai bun scenariu" pentru inceperea noului an școlar va fi acela in care o parte a elevilor vor fi la școala, iar ceilalți vor urma cursurile online, afirma ministrul Educației, Monica Anisie. Ea spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna, in contextul pandemiei de…