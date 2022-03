Fără filme porno pentru ruși! Mi-e și mila de Putin și de poporul rus. Care mai de care, na, ii scoate de prin carțile cotidianului. Dupa ce s-a adnotat prin scripturi fara Eurovision, fara Champions League și fara alte campionate, competiții, festivaluri, intreceri, vin și cei de la site-ul pentru adulți Pornhub și declara ca blocheaza accesul pentru utilizatorii din Rusia! Gata, fara filme și imagini fierbinți pentru ruși! Cei care acceseaza site-ul dupa o adresa IP din Rusia, in loc de imagini porno, vor vedea steagul Ucrainei. Lovitura, ce mai! Acum, mai am o grija: sa nu dea și producatorii de vodca și de floricele faliment.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

