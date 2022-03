Agentia rusa pentru supravegherea comunicatiilor, Roskomnadzor, a ordonat vineri blocarea Facebook pe teritoriul tarii, acuzand reteaua sociala de „discriminarea” mass-media ruse, potrivit AFP. „A fost luata decizia de a bloca accesul la Facebook” incepand de vineri, a anuntat Roskomnadzor pe mesageria Telegram. Jurnalistii agentiei France Presse in Rusia au putut constata ca reteaua sociala nu mai functiona fara VPN (retea virtuala privata). The post Fara Facebook pe teritoriul Rusiei appeared first on Puterea.ro .