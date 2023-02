Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian incearca sa isi apere interesele nationale in cadrul Uniunii Europene, nu sa primeasca aprecieri din partea celorlalti lideri din UE, a declarat vineri, la Bruxelles, premierul Giorgia Meloni, potrivit Reuters, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul peruan a decretat sambata stare de urgenta in capitala Lima si in alte cateva regiuni ca urmare a manifestatiilor contra presedintei Dina Boluarte, soldate cu cel putin 42 de morti in ultimele cinci saptamani, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, sambata, ca atacurile ruse asupra obiectivelor civile pot fi oprite doar daca partenerii occidentali ai Ucrainei vor furniza armele necesare, informeaza Reuters, trasnsmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul de la Budapesta a criticat joi ca „inacceptabila” decizia Comisiei Europene de a taia accesul unor universitati ungare la programul de burse Erasmus, afirmand ca Ungaria a realizat modificarile cerute de UE, transmit Reuters si MTI, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Taiwanul ii va testa impotriva COVID-19 pe cei care sosesc din China incepand cu data de 1 ianuarie, ca reactie in urma valului de infectari din a doua economie a lumii, a anuntat miercuri Guvernul din Taipei, alaturandu-se astfel mai multor tari care si-au intensificat controalele impuse turistilor…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a recunoscut intr-un interviu ca inca nu se indeamna sa se gandeasca la ce va fi dupa terminarea razboiului, dar ca i-ar placea sa mearga la mare si sa bea cateva beri, transmite marti EFE, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Japonia va aplica plafonarea de preț pentru țițeiul rusesc incepand de luni, insa nu și pentur petrolul importat de japonezi de la uzina rusa Sakhalin-2, a anunțat guvernul nipon intr-un comunicat, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…