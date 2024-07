Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 16:00Pe unele strazi afectate din Cluj-Napoca a revenit energia electrica.Furnizorii anunța ca au aparut insa și alte intreruperi de curent, de data aceasta in Bonțida, unde energia electrica ar trebui sa revina pana la ora 17:45. Loc: BONTIDA, Strada: BELTIENI Loc: BONTIDA, Strada: CLUJULUI Loc:…

- Problema de pe strada Brasov din Cluj-Napoca, unde asfaltul a cedat in urma cu cateva zile, a fost soluționata in mod original de administrația locala, dupa cum se vede din fotografia postata de un clujean care a circulat luni prin zona.Groapa creata in asfalt a fost umpluta, insa nu cu asfalt, ci cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 31 mai, o atenționare cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru județele Cluj, Maramureș, Satu Mare și Salaj.Județul Cluj: Cluj-Napoca, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Poieni, Gilau, Florești, Savadisla, Cașeiu,…

- In comuna Florești se va construi un mall, pe un teren de 74.000 mp. Noul mall va avea P+3E și va fi realizat pe amplasamentul fostului targ auto, de la ieșire din Florești spre Gilau, pe raza localitații Luna de Sus. Investitor este AWA Comerț Internațional SRL, o companie din Cluj-Napoca. Accesul…

- Performanța deosebita pentru un elev al Școlii Gimnaziale Viișoara. Acesta a obținut medalia de bronz la competiția „Olimpiada Satelor”. Este vorba despre elevul Crișan Tudor din clasa a V-a de la Școala Gimnaziala Viișoara. Acesta merita toata aprecierea noastra. Inspectoratul Scolar Judetean Cluj…

- Doua mașini au fost vandalizate pe strada Dimitrie Cantemir din Cluj-Napoca. Imaginile de la locul faptei au fost publicate vineri dimineața pe un grup destinat șoferilor clujeni.Nesimțirea unora nu cunoaște limite și nu este primul incident de acest fel la Cluj. „Poate a fost cineva deranjat de…

- Un pui de vulpe a fost salvat de pe o strada din Cluj, dintre centrul comercial Vivo și Florești.Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au fost solicitați in aceasta seara sa salveze un pui de vulpe care a cazut intr-un canal in apropiere de strada Colinei. Imediat, in sprijinul echipajelor…

- In urma cu cateva minute, a picat rețeaua de alimentare cu curent electric in toata comuna Mihai Viteazu, respectiv in satele Mihai Viteazu, Cornești și Cheia. Cei de la Distribuție Energie Electrica spun ca este vorba despre un deranjament aparut in jurul orei 22.00, iar remedierea este preconizata…