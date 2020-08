Stiri pe aceeasi tema

- Clubul englez de fotbal FC Liverpool a condamnat, sambata, "atitudinea inacceptabila" a miilor de fani care s-au adunat pentru a sarbatori titlul de campioana a Angliei, in ciuda regulilor de distantare sociala in vigoare, relateaza AFP. "Mii de persoane s-au reunit vineri 26 iunie si multi au ales…

- La Bournemouth, una din celebrele stațiuni de pe coasta de sud a Angliei, mii de oameni au luat cu asalt plajele.Statiuni arhipline in sudul Angliei, potrivit stiri.tvr.ro. Citește și: Rareș Bogdan da semnalul: E momentul! S-au creat blocaje in trafic, iar distanțarea sociala…

- Valul de caldura care a lovit Europa i-a determinat pe britanici sa ia cu asalt plajele, in plina pandemie. Autoritatile au calificat multimile drept ”incident major” si au solicitat interventia politiei, dupa ce mii de oameni au inundat plajele din sudul Angliei, incalcind restrictiile in vigoare,…

- Valul de caldura care a lovit Europa i-a determinat pe britanici sa ia cu asalt plajele, in plina pandemie. Autoritatile au calificat multimile drept ”incident major” si au solicitat interventia politiei, dupa ce mii de oameni au inundat plajele din sudul Angliei, incalcand restrictiile in vigoare.

- Abia iesiti din izolarea la domiciliu, numerosi europeni s-au confruntat marti cu un val de caldura care traverseaza "batranul continent" din Spania si pana in Suedia, cu temperaturi care oscileaza uneori in jurul pragului de 40 de grade Celsius

- "Dupa discutii cu primarii, mai multe comune au dorit sa isi inchida plajele incepand de miercuri seara", cu o zi inainte de Inaltare, a declarat prefectura franceza, confirmand informatiile aparute in presa locala. "Marea plaja din Damgan va fi inchisa (celelalte nefiind accesibile decat…

- Vremea de vara a atras weekendul trecut un numar mare de oameni din intreaga lume sa iasa din izolarea impusa de autoritati pentru combaterea coronavirusului, in conditiile in care restrictiile sunt relaxate In Statele Unite, Italia, Spania si alte tari europene, odata cu scaderea numarului de imbolnaviri,…

- Cel putin 20.000 de persoane au murit in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor, ca urmare a pandemiei, conform calculelor Reuters bazate pe date oficiale. In cele opt saptamani pana la 1 mai, 37.627 de persoane au murit din cauze diverse in caminele de ingrijire din Anglia si Tara Galilor,…