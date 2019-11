Fără discursuri pe 1 Decembrie. Iată programul complet de Ziua Națională! La Buzau, duminica, de 1 decembrie, va avea loc o parada militara spectaculoasa, vor fi concerte in aer liber și se va aprinde iluminatului festiv de sarbatori. La fel ca anul trecut, parada militara va avea loc de la ora 10 pe Calea Eroilor, unde peste 500 de angajați ai MAPN și MAI vor defila in fața buzoienilor. Cei prezenti la eveniment vor putea vedea in premiera anumite vehicule si sisteme din dotarea armatei. Este vorba despre masina de lupta a infanteriei MLI – 84 M – „Jderul”, tancurile TR 85 M 1 „Bizonul”, sistemul de artilerie antiaeriana blindat „GEPARD” aflate in dotarea Brigazii… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

