Fără diplomă de BAC, mulți tineri din România visează să plece în străinătate Fara diploma de BAC, mulți tineri din Romania viseaza sa plece in strainatate Fara diploma de BAC, mulți tineri din Romania viseaza sa plece in strainatate Perioada examenului de bacalaureat a trecut, iar mulți absolvenți de liceu iși aleg facultatea pe care doresc sa o urmeze. Sunt, insa, și tineri care un alt fel de aspirații. Este vorba, in special, de cei din mediile defavorizate, care viseaza sa […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce mulți dintre absolvenții clasei a XII-a se pregatesc pentru admiterea in invațamantul superior, alții au renunțat complet la ideea de a-și continua studiile, alegand sa iși caștige primii bani, in afara țarii, imediat dupa terminarea liceului, fara sa mai dea BAC-ul. Pe ce salarii pleaca…

- Politistii de imigrari din Ilfov au preluat marti, pe 4 iulie, de la politistii din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sapte straini, cu varste cuprinse intre 22 si 29 de ani, aflati in situatii ilegale. Dintre acestia,…

- 57,5% dintre medicii sub 35 de ani au vorbit despre o intentie probabila (40,3%) sau una sigura (17,2%) de a migra, arata un studiu dat publicitatii joi intr-o conferinta de presa de Colegiul Medicilor din Romania, informeaza AGERPRES . Potrivit studiului, tendinta declarata de a migra scade odata cu…

- Romania cere Ambasadei Rusiei la București sa iși reduca personalul efectiv aflat in Romania cu 40 de persoane – adica cu 11 diplomați și cu 29 de persoane aparținand personalului tehnico-administrativ. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, din dispozitia ministrului Afacerilor Externe, Bogdan…

- Bogdan Racovițan, 22 de ani, a vorbit in premiera dupa ce tocmai a devenit campion in Polonia, cu Rakow. - Bogdan, ce inseamna acest trofeu pentru tine in perspectiva carierei ce va urma? - Ma bucur foarte mult fiindca este primul meu campionat caștigat in cariera. Inseamna multa munca și sacrificii.…

- Studentii romani, cu varsta sub 26 de ani, care urmeaza cursurile unei universitati din strainatate vor beneficia de asigurare medicala gratuita in cadrul sistemului national de sanatate, potrivit unui proiect de lege care a trecut zilele trecute de Senat. De aceleasi prerogative vor beneficia si absolventii…

- Avand in vedere ca in perioada 14 – 17 aprilie a.c., se celebreaza Sarbatorile Pascale, existand posibilitatea ca mulți cetațeni romani sa calatoreasca in strainatate sau sa se intoarca in țara, pentru realizarea optima a activitații de eliberare a certificatelor de cazier judiciar atat in format letric,…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” – „Reabilitare energetica dispensar uman localitatea Santimbru, comuna Santimbru Comunicat de presa Primaria Comunei Santimbru anunța semnarea contractului de finanțare nr. 5408/16.01.2023 pentru proiectul de investiție „Reabilitare…