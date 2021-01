Fără cuvinte! Fenomenul rar apărut pe cer lîngă R. Moldova Este vorba despre așa-numiții stalpi de lumina - dungi verticale de lumina care se intind direct de la rasaritul sau apusul soarelui, transmite Știri.md cu referire la dumskaya.net. Astfel de efecte optice apar la temperaturi scazute. Prin urmare, lumina reflecta cristalele de gheața suspendate in aer. In aceasta noapte in regiune a fost foarte frig: in Odesa erau pana la -17 grade Celsius, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

