- Ziarul Unirea Reluarea activitatilor fizice in aer liber, in Spania: Copiii au ieșit din case prima data dupa șase saptamani Pedro Sanchez, șeful Guvernului spaniol, a anuntat ca incepand cu data de 2 mai intreaga populatie va putea iesi din casa pentru a realiza activitati fizice. Acest lucru se va…

- Copii spanioli, inchisi in casa de sase saptamani, pot iesi duminica sa se joace in strada, in timp ce Europa incearca in mod prudent sa iasa din izolarea impotriva pandemiei noului coronavirus care a ucis peste 200.000 de oameni in lume.

- Seful Guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat ca incepand cu data de 2 mai intreaga populatie va putea iesi din casa pentru a realiza activitati fizice.Acest lucru se va intampla insa doar daca evolutia pandemiei va fi pozitiva. ”Daca evolutia continua sa fie pozitiva, incepand…

- Alte 378 persoane au murit sambata dupa ce au fost diagnosticate cu noul coronavirus, in creștere ușoara fata de vineri cand tara inregistra 367, cea mai mica cifra din ultima luna, dar cu o scadere mare fata de 950 de decese cat a inregistrat pe 2 aprilie, potrivit Ministerului Sanatații din Spania.…

- Guvernul spaniol are in vedere o incetare lenta si graduala incepand de la jumatatea lunii mai a masurilor de izolare si a restrictiilor de circulatie impuse in urma cu aproape sase saptamani pentru a frana extinderea epidemiei de COVID-19, a declarat miercuri premierul spaniol Pedro Sanchez in fata…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez promite relaxarea restricțiilor pentru copii, avand in vedere ca aceștia au stat acasa inca din 14 martie, ca urmare a masurilor pentru prevenirea infectarii cu COVID-19.Astfel, copiii vor putea ieși afara ”pentru a lua aer curat” incepand cu data de 27 aprilie, scrie…

- Premierul spaniol vrea sa relaxeze restricțiile impuse copiilor, in timp ce regimul de izolare va fi prelungit pentru restul populației cu inca 15 zile, pana la data de 9 mai, relateaza Agerpres. Pedro Sanchez a anunțat, sambata, ca va cere Parlamentului o a treia prelungire a regimului de izolare,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat sambata suspendarea oricarei activitati economice neesentiale timp de cel putin doua saptamani, dupa ce in ultimele 24 de ore Spania a inregistrat un record de 832 de decese provocate de noul coronavirus, astfel ca totalul acestora a ajuns la 5.690, transmite…