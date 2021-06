Stiri pe aceeasi tema

- La data de 01 iunie a.c., polițiștii au intervenit la 57 de evenimente, dintre care 55 au fost sesizate pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112. Pentru abaterile de la normele contravenționale, polițiștii au aplicat 193 de sancțiuni, pentru incalcarea prevederilor privind ordinea și liniștea publica,…

- De la vara, bacauanii care obișnuiesc sa primeasca de afara trimiteri cu o valoare de pana la 45 de euro, inclusiv produse din tutun, bauturi alcoolice si parfumuri, vor fi in continuare execeptați de la plata de taxe. Facilitatea, prevazuta de noile reguli privind TVA-ul in materia comerțului electronic…

- Pentru al doilea an la rand, CSM Bacau va evolua in finala mica a Cupei Romaniei Fan Couruer la handbal masculin. Sambata, la București, in prima semifinala a Cupei și, totodata, in primul meci cu public din handbalul romanesc dupa o pauza de aproape 14 luni, „CSMeii” bacauani au fost invinși cu 27-23…

- In perioada 21-24 mai 2021, comunitatea creștina de rit romano-catolic sarbatorește Rusaliile, sarbatoare cunoscuta și sub denumirea de „Pogorarea Sfantului Duh”. In contextul acestei sarbatori, parohia Romano-Catolica din localitatea Ghimeș-Faget, județul Bacau, a organizat slujbe religioase și activitați…

- Cu trei etape inainte de finalul sezonului regulat, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau pastreaza șanse infime de a-și asigura salvarea directa de la retrogradare. „CSMeii” ocupa locul 12, la șapte puncte de locul 10, ultimul care asigura suta la suta permanența in Liga Zimbrilor. Cel mai…

- Sportul Chișcani- CSM Bacau 1-3 (0-1) Divizionara C CSM Bacau iși continua parcursul foarte bun din acest an. Sambata, in antepenultima etapa a Seriei 2, „CSMeii” s-au impus cu 3-1 pe terenul Sportului Chișcani. „A fost un meci la discreția noastra, iar diferența putea fi și mai mare. Ma bucura faptul…

- In cazul in care campionatul ar fi inceput in decembrie, atunci cand Sandu Iacob a preluat din mers echipa bacauana, „CSMeii” s-ar fi aflat acum in cursa pentru Europa. O dovedește statistica, o arata și victoria de duminica seara, contra vice-liderei Potaissa. Inchipuiți-va ca Steaua nu i-ar fi pus…

- CSM Bacau a obținut a șaptea victorie din acest campionat, depașind cu 38-33 (17-16) pe CSM Fagaraș. Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau a inceput cu dreptul mini-turneul de patru etape de la Cluj, programat in perioada 6-11 aprilie. Marți, in runda a 21-a, echipa antrenata de Sandu Iacob…