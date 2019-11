Stiri pe aceeasi tema

- Inghesuiala și nervi la coada la predarea buletinelor de vot și a proceselor verbale, in fața sediului BEJ Alba. Președinții, locțiitorii și operatorii secțiilor de votare din județul Alba așteapta de o ora și jumatate. Oamenii dau vina pe proasta organizare. Autoritațile au montat mai devreme un cort…

- Peste 1.600 de angajati ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale asigura asistenta tehnica pentru operatorii de calculator si presedintii sectiilor de votare din tara si din strainatate, precum si interventie operativa, informeaza STS, printr-un comunicat transmis duminica AGERPRES. Sunt 41 de centre…

- Ziarul Unirea FOTO| Cort montat in fața prefecturii pentru predarea buletinelor de vot: Membrii comisiilor electorale nu vor mai aștepta pe holuri predarea buletinelor Cort montat in fața prefecturii pentru predarea buletinelor de vot: Membrii comisiilor electorale nu vor mai aștepta pe holuri predarea…

- Duminica, 10 noiembrie, cetatenii din Alba sunt chemati din nou la vot, pentru a alege președintele Romaniei. Sunt asteptati sa se prezinte la urne peste 300.000 de alegatori cu drept de vot, care vor depune buletinele in urnele amenajate in 439 de secții din județ. Au fost stabilite si listele finale…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunța ca alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019 au intrat in linie dreapta, iar la unele secții de votare din strainatate, precum cele din Australia și Noua Zeelanda, cetațenii romani pot sa se prezinte la urne inca din aceasta noapte. Potrivit…

- In vederea bunei organizari a alegerilor pentru Președintele Romaniei din anul 2019, va aducem la cunoștința publica faptul ca instruirile președinților, a locțiitorilor secțiilor de votare și a operatorilor de calculator vor avea loc in sala mare de ședințe a Consiliului Judetean Satu Mare, dupa…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca sambata si duminica aceasta vor avea loc tragerile la sorti computerizate prin care vor fi desemnati presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si loctiitorii acestora la alegerile prezidentiale. Potrivit legislatiei electorale…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, lanseaza un apel catre cetatenii romani interesati sa se implice in alegerile prezidentiale din acest an, recomandandu-le sa se alature echipei AEP in calitate de experti electorali. „Odata intrati in Corpul expertilor…