Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a venit in Romania pentru a si petrece vacanta in Eforie Nord. Pe data de 20 iunie, a fost plasata in carantina institutionalizata si introdusa in centrul de carantinare din Techirghiol, dat fiind ca nu a respectat autoizolarea. In cererea inaintata instantei, romanca a cerut "eliberarea din…

- Klaus Iohannis a atras atenția ca instituțiile statului n-au avut capacitatea reala sa lupte cu virusul COVID-19. El este de parere ca Romania a trecut de o criza sanitara majora cu ajutorul cadrelor medicale. „Criza covid a scos la iveala o economie slabita, o capacitate administrativa redusa. A…

- Klaus Iohannis a atras atenția ca instituțiile statului n-au avut capacitatea reala sa lupte cu virusul COVID-19. El este de parere ca Romania a trecut de o criza sanitara majora cu ajutorul cadrelor medicale. Citește și: Emil Boc, un nou scenariu pentru gestionare crizei COVID-19: 'Nu e exlus…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu susține ca cei din PSD sunt ”teororiști economici” și considera ca instituțiile abilitate ar trebui sa se sesizeze din cauza ”scenariilor apocaliptice” lansate de liderii PSD.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 70: Cum sa strigi M..E PSD…

- ALEGERI LOCALE 2020. "Am asistat ȋn ultimele doua luni la o situație greu de acceptat ȋn secolul XXI. Instituțiile statului ne-au lipsit de libertați esențiale și au forțat antreprenori sa ȋși ȋnchida afacerile și sa lase un million de oameni fara un loc de munca. Statul nu a avut ȋncredere ȋn cetațenii…

- Demisie șocanta! Azi, 21 mai, un oficial a luat prin surprindere pe toata lumea dupa ce a anunțat ca se retrage din postul sau. Despre cine este vorba și de ce a ales sa-și paraseasca titulatura? Demisie la cel mai inalt nivel, in Romania. Retragere neașteptata Șeful Poliției de Frontiera și-a dat demisia…

- Haosul cu care a fost gestionata perioada starii de urgența naște neincredere in randul oamenilor de afaceri din Romania. Conform celui mai recent studiu publicat de MKOR Consulting, nivelul increderii in instituții este foarte scazut, de numai 2,7 puncte din 7. Astfel, 72% dintre respondenți au…

- Starea de urgența instituita in Romania ca urmare a pandemiei de COVID-19 și controlul instituțiilor statului asupra acțiunilor guvernamentale au condus la emiterea unor judecați de valoare de la cel mai...