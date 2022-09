Fără concurență pentru posturile de conducere din școli La finalul saptamanii trecute a avut loc proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de directori/directori adjuncți din unitațile de invațamant preuniversitar, sesiunea a III-a. Pentru ocuparea celor 43 de functii de conducere vacante, (24 – director și 19 – director adjunct), s-au inscris in perioada 28 iunie -17 iulie, 20 de candidați. Dintre aceștia, au susținut proba scrisa 16 de candidați, iar 4 candidați nu s-au prezentat. „In urma rezolvarii de catre candidati, a celor 50 de itemi din cadrul testului standardizat prin care se urmarea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol: replicahd.ro

