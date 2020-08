Fără comunicat oficial despre incendiul dintre Căpleni și Carei Deși incendiul de la bazinele cu tot felul de resturi de producție situate intre Carei și Capleni a avut loc marți, 11 august 2020 in jurul orei 17,00, nu a fost remis niciun comunicat oficial privind situația din teren. Ultima postare de pe pagina ISU este cu salvarea unui pui de rața. Pompierii careieni au intervenit ieri prompt in stingerea incendiului izbucnit pe suprafața bazinelor din spatele stației de epurare dar acțiunea lor nu a fost facuta cunoscuta nici pe grupul de WhatsApp și nici prin comunicate remise redacțiilor din județ așa cum se procedeaza de fiecare data in cazuri similare.… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

