Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi ca a discutat cu premierul interimar Florin Cițu dupa ce acesta a spus ca ar trebui implementat certificatul verde și in magazine și a precizat ca afirmația sa nu se refera la cele esențiale. “Am avut o discuție cu dansul, nu ne referim la magazinele esențiale,…

