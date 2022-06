Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, luni, ca Hotararea de Guvern care va interzice centralele individuale de apartament in blocurile nou construite este pe circuitul de avizare al Guvernului. In curand, la noile contrucții se va instala o centrala comuna pentru toate locuințele. „Despre centralele individuale din blocurile noi, proiectul de HG este in avizare […] The post Fara centrale de apartament in blocurile noi. Hotararea de Guvern, in faza de avizare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .