Celebrele pacanele ar urma sa fie eliminate din toate orașele, așa cum se intampla peste tot in Europa, autoritațile pregatind legislația in acest sens. De altfel, au fost demarate deja demersurile, premierul Marcel Ciolacu menționand faptul ca exista o propunere de reglementare a jocurilor de noroc la Camera Deputaților. „Avem și o propunere la Camera Deputaților privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc: celebrele pacanele sa fie eliminate din toate orașele, așa cum este peste tot in Europa”, a afirmat, sambata, Ciolacu dupa ședința PSD. In Romania, funcționeaza peste 11.000 de agenții…