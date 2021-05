Fără carantină la intrarea în Germania pentru românii vaccinați sau vindecați de Covid-19 Romania a fost inclusa de autoritațile germane in categoria trei (zona de risc), ceea ce inseamna ca incepand de duminica, 9 mai, romanii care s-au vaccinat impotriva COVID-19 sau care s-au vindecat de infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai trebuie sa stea in carantina, conform MAE.Potrivit sursei citate, romanii nu mai sunt nevoiți sa stea in carantina la intrarea in Germania daca indeplinesc una dintre urmatoarele condiții:dețin dovada vaccinarii și au trecut cel puțin 14 zile de la administrarea ultimei doze necesare a unui vaccin dintre cele omologate la nivelul UEdețin dovada unei infectari… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

