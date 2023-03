Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anunțat pentru astazi intreruperea alimentarii cu apa, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii, pe strazile Emilia Puhallo Lungu, Baba Dochia, Vidin și Tigrului, din Timișoara, respectiv in Sacalaz și Moșnița Veche. De asemenea, tot azi, pana la ora 17, presiunea e scazuta la Dragșina,…

- Colterm a anunțat intreruperea caldurii și apei calde, astazi, pana la ora 16, pentru consumatorii de pe mai multe strazi din Timisoara. „Avand in vedere notificarea transmisa de AQUATIM SA (…) sunt planificate lucrari de conectare conducte, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum…

- Colterm a anuntat o noua avarie majora, care ar fi avut loc azi-noapte, in jurul orei 3.00 pe rețeaua primara DN 800 a Timisoarei. „Suntem nevoiți sa oprim furnizarea agentului termic de incalzire și apei calde de consum in zonele: Matei Basarab-Bucovinei, Aradului, Lipovei, I.I. de la Brad, Lugojului,…

- Colterm a anunțat pentru azi intreruperea furnizarii caldurii și apei calde pe cateva strazi din Timișoara. „Avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat referitor la faptul ca in ziua de JOI, 12.01.2023, intre orele 09ºº – 17ºº, sunt planificate lucrari in rețeaua de medie tensiune…

- Colterm a anunțat ca, „pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in data de 4 ianuarie 2023, de la ora 9.00 la ora 15.00, la punctul termic 17A”. Vor fi afectați…

- Colterm a anuntat intreruperea apei calde de consum si a caldurii, maine, pe mai multe strazi din TImisoara, din cauza unor defectiuni tehnice. Astfel, vineri, de la ora 9 la 13, caldura si apa calda vor fi intrerupte la punctele termice 27, 28 și Modul UVT. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor:…

- Colterm a anunțat ca, „pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in data de 21 decembrie 2022, de la ora 9:00 la ora 14:00, la punctele termice 27, 28 și…

- Colterm si Aquatim au anuntat noi probleme cauzate de avarii si care afecteaza consumatorii din Timisoara. Pentru remedierea unor defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta pana la ora 17 la punctele…