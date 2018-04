Soferii care-si transporta cainii ori alte animale de companie, in masina, pe locul din fata risca amenzi usturatoare. Prevederile se regasesc in Codul Rutier. Conducatorul auto risca o amenda cuprinsa intre noua și douazeci de puncte. In momentul de fața, punctul-amenda este plafonat la valoarea de 145 de lei. Prin urmare, intre noua și 20 […]