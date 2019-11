Fără Broussard și Zekovic Campioanele Romaniei și Elveției se intalnesc miercuri seara la Oradea, in meci contand pentru etapa a 6-a, ultima din prima faza a grupelor FIBA Europe Cup. Cele doua protagoniste abordeaza intalnirea din posturi total diferite. CSM CSU este deja calificata in faza secunda a grupelor, in timp ce Fribourg Olympic este eliminata din competiție. Ca urmare, meciul este unul fara miza din punct de vedere al clasamentului. In calitate de gazda, echipa noastra țintește, desigur, victoria, pentru a-și respecta blazonul, mai ales ca a caștigat și meciul direct din deplasare, cu scorul de 79-60. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

