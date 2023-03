In timp ce intr-un singur an am asistat la falimentul a doi mari asiguratori RCA care au destabilizat piața asigurarilor, conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a ramas neschimbata, iar președintele autoritații (n.a platit lunar cu peste 12.500 de euro) a incasat 3 salarii bonus pentru excelența, reclama 12 parlamentari, care au inițiat un proiect de lege pentru modificarea radicala a legii de funcționare a acestei autoritați.