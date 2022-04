Fără benzi desenate Marvel în Rusia Universul Marvel este cunoscut publicului larg pentru mai multe serii de benzi desenate cu supereroi. „X-Men”, „The Avengers”, „Guardians of the Galaxy”, „The Eternals”, „Spider-Man”, „Captain America” sunt doar cateva titluri din colecția bogata a gigantului mondial. Editura Marvel suspenda eliberarea de licențe pentru lansarea benzilor sale catre partenerii ruși, informeaza GeekCity . Potrivit sursei citate, gigantul mondial a trimis scrisori catre editurile ruse prin care anunța ca Marvel interzice vanzarea benzilor desenate. Decizia va intra in vigoare in aceasta vara. „Din punctul de vedere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

