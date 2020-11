Fără bani de salarii, Dinamo anunță majorarea capitalului social cu 5 milioane de euro In vreme ce tot mai mulți sportivi depun memorii la Liga profesionista de Fotbal pentru salarii neprimite la timp, noii șefi ai clubului Dinamo anunța majorarea capitalului social cu 5 milioane de euro. Luni, Clubul de fotbal Dinamo Bucuresti a anuntat pe facebook organizarea unei Adunari Generale a actionarilor pe 21 decembrie pentru majorarea capitalului social cu 5 milioane de euro prin emiterea de noi actiuni. „Presedinte al Consiliului de Administratie al clubului din Stefan cel Mare, Pablo Cortacero, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor Dinamo 1948 SA, sedinta fiind programata pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

