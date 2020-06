Fără autostrăzi noi. Autoritățile nu au deschis niciun segment nou de drum de mare viteză în trimestrul II Cele mai importante promisiuni pentru 2020 s-au facut pentru autostrada A10 Sebeș - Turda, acolo unde ar fi trebuit sa fie deschise doua tronsoane noi de drum de mare viteza.

Pe autostrada A10 sunt deschise circulatiei loturile 3 (Aiud - Decea, 12,45km) și 4 (Decea - Turda, 16,30km). Loturile 1 și 2 ar fi trebuit sa fie deschise în 2019, dar au fost amânate pentru finalul lui 2020, un termen care ar putea sa fie depașit. Situația nu este buna nici pe A3 București - Borș Situația nu este buna nici pe A3 București - Borș Într-o analiza realizata de site-ul 130km.ro este prezentata și situația la zi de pe… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca in ultimele zile pandemia de COVID-19 scade in intensitate, la nivelul judetului Alb, cu toate ca pe plan național numarul de cazuri noi depiostate este in creștere. In ultimele sapte zile au fost testate pozitiv doar noua persoane. Fata de data de 13 iunie, in Alba, sunt cu noua mai multe…

- Asociația Pro Infrastructura a publicat imagini aeriene cu stadiul lucrarilor la loturile 1 și 2 de pe Autostrada A10 Sebes – Turda, intre Sebeș și Aiud. Potrivit reprezentanților asociației, tronsonul 1 se apropie de 90% stadiu fizic, insa este inca foarte mult de munca mai ales la nodurile din capete,…

- "Intrucat in zona lucrarilor de la kilometrul 89 (Dragos Voda, Calarasi) s-au format coloane mari de autovehicule, recomandam automobilistilor care se deplaseaza dinspre Constanta spre Capitala sa ia in considerare si utilizarea drumului vechi (parasirea A2 la kilometrul 105, Drajna Noua si folosirea…

- Cu sau fara Președintele Salvator va trebui ca in aceste 2 luni de vara sa stam cu picioarele in apa rece, sa tragem niște concluzii la cum s-a acționat la aceasta criza, sa invațam din greșeli și sa nu le mai repetam. Toata lumea ne spune ca nu vom scapa de virus și, cum nici un vaccin nu se vede la…

- Opt soferi care au circulat in weekend pe autostrazi cu peste 200 de kilometri la ora au fost depistati de politisti. Ei au fost amendati si li s-au retinut permisele pentru 90 de zile. ”In perioada 16 – 17 mai 2020, politistii Brigazii Autostrazi din Politia Romana au actionat pentru prevenirea…

- Din autostrada Turda - Sebeș, care trebuia terminata integral inca din 2016, se poate circula doar pe doua din cele patru tronsoane, respectiv intre Turda și Aiud. Noile termene pentru celelalte doua... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- În automobilul mic s-au aflat trei persoane, dar doar una, femeia de 65 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Alba24, în accident au fost implicate doua automobile. Victima ranita în urma impactului dintre cele doua mașini, la momentul apariției echipei…

- Asociatia VeDemJust a incheiat tranzactia pentru achizitionarea a 24 de tone de material plastic destinat confectionarii a 270.000 de viziere ce vor fi livrate gratuit unitatilor medicale din Romania. Asta dupa ce pe 25 martie a demarat o campanie de strangere de fonduri pentru a cumpara materie…