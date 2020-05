Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat, luni, ca majoritatea populatiei mondiale ramane susceptibila infectarii cu noul coronavirus. In regiunile cele mai afectate cel mult 20% din oameni au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%. ”OMS intelege deplin dorinta unor…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca în opinia sa modul în care China gestioneaza criza provocata de noul coronavirus este o dovada ca Beijingul ''va face tot posibilul'' pentru a-l face sa piarda alegerile prezidentiale din luna noiembrie, transmite Reuters,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca pandemia COVID-19 demonstreaza necesitatea reformarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea OMS si chiar sa lucreze la crearea unei alternative la organismul ONU, transmite…

- Președintele american Donald Trump a anunțat ca va semna un ordin pentru a suspenda imigrația in Statele Unite, din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza BBC.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Donald Trump a citat ”atacul dușmanului invizibil”, așa cum ii spune el coronavirusului, și ”nevoia de a proteja…

- Stephanie Grisham parasește funcția de purtatoare de cuvânt a președintelui Donald Trump, dupa mai puțin de un an, înregistrând un record ciudat: acela de a nu fi participat la nicio conferința de presa la Casa Alba. În locul sau, va veni Kayleigh McEnany, potrivit Reuters și…

- Statele Unite ale Americii au devenit cel mai mare focar global, dupa ce ,ieri, numarul de cazuri de infectare cu coronavirus a ajuns la aproape 85.000. Donald Trump, președintele american, a spus ca cifrele reprezinta „un tribut adus cantitații de teste pe care le facem”.SUA au acum mai multe cazuri…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, joi, ca lumea plateste "pretul ridicat" pentru lentoarea initiala a Chinei in a transmite informatii despre noul coronavirus, relateaza AFP. "Lucrurile s-ar fi desfasurat mai bine daca am fi stiut asta cu cateva luni mai devreme. Ar fi putut fi tinut…

- Liderul de la Casa Alba a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca seful grupului Carnival, Micky Arison, "a facut o oferta foarte generoasa", "El a spus ca are anumite nave care ar putea fi perfect adaptate la ceea ce facem noi", a spus presedintele american, pentru ca aceste vase "sunt…