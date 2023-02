Exista un "consens" cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru ca armele furnizate de occidentali sa nu fie folosite pentru atacuri asupra teritoriului rus, a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu publicat duminica de saptamanalul Bild am Sonntag, citat de AFP. "Exista un consens asupra acestui punct", a declarat Olaf Scholz. Aliatii Ucrainei au depasit noi praguri in sprijinul militar acordat Ucrainei, angajandu-se sa furnizeze in special tancuri grele si rachete cu raza mai lunga de actiune, scrie Agerpres.

