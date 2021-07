Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Craiova anunța ca pe Transalpina, cea mai inalta șosea din Romania, au loc lucrari ample pentru intreținerea infrastructurii rutiere. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu atenție, potrivit mediafax.ro. Potrivit DRDP Craiova, pe DN 67C - Transalpina au…

- Cu zambetul pe buze, ministrul Transporturilor a anunțat duminica, la Timișoara, ca lucrarile la DN 68 A, porțiunea dintre Margina și Holdea, pe care el o numea „o rușine naționala” se vor finaliza la finele saptamanii viitoare, așa cum era stabilit. Ultimele imagini, aeriene, realizate de Direcția…

- Circulatia rutiera pe Transalpina a fost redeschisa miercuri, pe sectorul Ranca - Curpat, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Decizia deschiderii circulatiei a fost luata in urma verificarii starii drumul de catre o comisie mixta formata din reprezentantii…

- Circulatie inchisa pe DN 67 C - Transalpina Transalpina. Foto: IPJ Vâlcea. Drumul National 67 C - Transalpina se închide mâine si poimâine pentru un raliu. Compania de Drumuri anunta ca NU se va circula pe tronsonul Novaci – Rânca (kilometrii…

- Circulatia pe Transalpina (DN 67C) se inchide sambata, 5 iunie si duminica, 6 iunie, intre Novaci si Ranca, in vederea desfasurarii unui concurs de automobilism sportiv, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "In zilele de 05.06.2021 (intre…

- A nins pe Transalpina. Circulația pe DN 67 C, intre Ranca și Obarșia Lotrului, este inchisa. Traficul pe acest tronson ar trebui sa fie reluat pana la sfarșitul acestei luni. In unele locuri, stratul de zapada depașește patru metri. „Chiar daca pe Transalpina, la peste 1900 de metri altitudine, ploaia…

- Compania a initiat toate demersurile necesare cu autoritatile care au atributii in domeniu si a asigurat amenajarea si utilarea spatiului dat in folosinta care va fi deschis publicului luni 17 mai, de la ora 11:00. Centrul este amplasat in parcarea din zona Dragonul Rosu Oriental si dispune de locuri…

- Se schiaza pe partia din centrul stațiunii Ranca. La aceasta ora sunt zeci de persoane care sunt in zona partiei și care inca se bucura de faptul ca pe final de primavara mai pot fi practicate sporturi de iarna la Ranca. Zapada pe partie masoara peste o jumatate de metru.