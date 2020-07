Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia “Rediu lui Tatar” din Iasi, ne invita la o campanie de strangere, reparare si donare de biciclete. Marius Chelcu, organizatorul evenimentului, ne-a indemnat la pedalat in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/07/1-iul-rediu-lui-tatar.mp3…

- Dreptul locuitorilor si al ONG-urilor din comuna Rediu de a apara copacii seculari din padurea Marzesti nu poate fi contestat si nu trebuie speculat in scop electoral. Consiliul Judetean are obligatia de a trata cu responsabilitate aceasta problema si sa gaseasca solutii pentru a definitiva cat mai…

- Patruzeci de consilii locale si Consiliul Judetean au inceput sa adopte hotarari prin care aproba alocarea a doua procente din pachetul de extindere a retelelor de furnizare a apei si de canalizare din contractul urias de finantare europeana pe care ApaVital se pregateste sa il incheie in zilele urmatoare.…

- Odata cu eliminarea starii de urgența și instituirea starii de alerta, romanii se pot deplasa in interiorul localitaților fara a fi necesara completarea unei declarații pe proprie raspundere. Guvernul a extins aceasta regula și la nivelul zonelor metropolitane din țara, in condițiile in care mulți cetațeni…

- Catre, Ministerul Educatiei si Cercetarii, In atentia Doamnei Ministru Monica Anisie, 12 "itemi" pentru doamna Ministru: Pe 27 aprilie am adresat un set de 15 intrebari cu privire la modul de organizare al examenelor de Bacalaureat si Evaluare Nationala. Administratia Prezidentiala a redirectionat Memoriul…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi incearca sa gaseasca tratamentul potrivit pentru un bolnav infectat cu HIV si diagnosticat cu coronavirus, conform Agerpres. Dr. Carmen Dorobat, managerul spitalului ieșean, unitate medicala regionala in care se prelucreaza probele…

- Un tanar din Iasi a fost condamnat pentru dare de mita dupa ce a promis unui agent de politie mita de 1.200 de euro, pentru a scapa de dosar penal. Politistul a intrat in jocul individului insa l-a inregistrat cu telefonul.

- Probleme respiratorii sunt din ce in ce mai frecvente in ultimii ani, cauzele fiind in principal virusii si bacteriile, dar si poluarea, fumatul si un stil de viata dezorganizat, impreuna cu o alimentatie precara. Iata care sunt cele mai comune afectiuni respiratorii si care sunt cauzele acestora.