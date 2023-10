Fără apă la Rovinari Fara apa la Rovinari. O parte a cetațenilor din Rovinari, Gorj, nu beneficiaza la aceasta ora de apa potabila. Furnizarea apei potabile a fost intrerupta pana dupa-masa in localitatea Rovinari, strada Tineretului bloc G 1, G 2, strada Aleea Școlii bloc C 4 și spații comerciale, strada Pacii bloc c 10 și spații comerciale, Strada 22 Decembrie 1989 bloc P 1, P 3, ca urmare a lucrarilor de montare hidranți stradali. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

