- Pe mai multe adrese din sectorul Ciocana al capitalei, joi, 15 iulie, temporar, va fi sistata livrarea apei potabile. Deconectarile au loc in legatura cu efectuarea lucrarilor de reabilitare a rețelelor de apeduct, finanțate de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeana de…

- „Apa-Canal Chisinau” va intrerupe temporar furnizarea apei potabile de la robinet, marti, pe data de 13 iulie, in intervalul de timp 09.00-23.00. Sistarile mentionate sunt programate in legatura cu lucrarile privind reabilitarea retelelor de apeduct.

- „Apa-Canal Chisinau” SA anunța intreruperea temporar a furnizarii apei potabile, marți, 29 iunie, orele 09.00-23.00. Va fi deconectata apa potabila din stradela L. Rebreanu, stradela Calatorilor, Plugarilor, Movileni si Caramidarilor.

- „Apa-Canal Chisinau” SA anunța intreruperea temporar a furnizarii apei potabile, marți, 22 iunie, orele 09.00-23.00. Va fi deconectata furnizarea apei pe strazile Zelinski, 30-36, cu fracții, si Trandafirilor, 13/6, 15/4. Deconectarile au loc in legatura cu lucrarile de racordare a retelelor de apeduct…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile joi, 17 iunie, 2021 de la orele 10.00- 15.00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din strazile: M. Sadoveanu,40-42, inclusiv cu fracții. Com. Stauceni: str.…

- „Apa-Canal Chisinau” va intrerupe temporar furnizarea apei potabile in Capitala, miercuri, 9 iunie. In perioada 09.00-23.00, apa va fi deconectata pe bd. Dacia, 32-40, inclusiv cu fractii, str. Cuza Voda, 15-21, cu fractii, si str. Independentei, 15-25, cu fractii. In același interval de timp, este…

- Consumatorii din strazile Tabacaria Veche, Pașcani și Bazinului din capitala vor ramine miercuri, 5 mai, fara apa la robinet. Sistarile sint planificare intre orele 09.00 și 17.00, timp in care SA „Apa-Canal Chișinau” va efectua lucrari. Tot miercuri, intre orele 09.00 și 23.00, apa va fi oprita pe…

- Consumatorii din strazile Independenței, 1, 5A, și H. Botev, 6, 8, din capitala, vor ramane vineri, 23 aprilie, fara apa la robinet, transmite Noi.md cu referire la IPN. Sistarile sunt planificate intre orele 09.00 și 17.00. In aceasta perioada, SA „Apa-Canal Chișinau” va efectua lucrari de inlocuire…