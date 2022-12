Stiri pe aceeasi tema

- Colterm si Aquatim au anuntat noi probleme cauzate de avarii si care afecteaza consumatorii din Timisoara. Pentru remedierea unor defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta pana la ora 17 la punctele…

- Lucrarile, dar si avariile din reteau de termoficare, lasa, in timpul zilei de azi, clientii Colterm de pe mai multe strazi din Timisoara fara apa calda si caldura. In vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara…

- Colterm a anuntat ca furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta pana la ora 16, la punctele termice 34, 43M, 43A, 44, 46 și la Modul Aquatim, din cauza unor defectiuni tehnice la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara. Sunt afectați consumatorii arondați strazilor:…

- Continua defecțiunile tehnice in rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Astazi, apa calda și incalzirea e intrerupta pana la ora 17 pentru cei arondați la punctul termic 91. Conform Colterm, cei afectați sunt consumatorii de pe strazile Aleea Icar, Aștrilor, Azurului, Orion, Sirius și Bulevardul…

- Pentru remedierea unor defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in data de 02.11.2022, dupa cum urmeaza:

- Pentru remedierea unor defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timisoarei, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in data de 2.11.2022 in mai multe cartiere din oras. – De la ora 8ºº pana la ora 15ºº, la punctele termice 98 și SDM. Vor fi afectați…

- Societatea Colterm a anunțat ca, „in vederea executarii de lucrari aferente proiectului «Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea…

- Pentru remedierea unor defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, tot mai subreda, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum și a incalzirii in data de 24.10.2022, de la ora 9ºº pana la ora 15ºº, la PT Plevna. Vor fi afectați consumatorii arondați…