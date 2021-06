Fără apă caldă în București, după o avarie la rețeaua primară. Lista zonelor afectate Sute de mii de bucureșteni au ramas marți fara apa calda, din cauza unei avarii la rețeaua primara. Printre zonele afectate sunt Dorobanți, Magheru, Ștefan cel Mare, Colentina sau bulevardul Ferdinand. „Echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti S.A. lucreaza in regim continuu pentru finalizarea in cel mai scurt timp a tuturor lucrarilor”, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Termoenergetica. Lista zonelor afectate poate fi consultata aici . Compania municipala le cere celor care se confrunta cu probleme privind furnizarea agentului termic pentru apa calda sa se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Nicusor Dan, a declarat, referitor la furnizarea deficitara a apei calde in Sectorul 2, ca a fost vina ELCEN – „o avarie repetata la CET Sud”. „A fost o avarie la CET Sud. Avem un furnizor, ELCEN, prin cele patru CET-uri si avem un transportator, Termoenergetica. Ei au fost foarte…

- Noi probleme cu furnizarea apei calde și caldurii pentru cateva sute de blocuri din Sectoarele 2 și 3 și cateva zeci din Sectoarele 4 și 5. Motivarea Termoenergetica e parametri insuficienți pentru furnizarea agentului termic. Termenul de refacere e azi la pranz, dar e doar o estimare și niciodata nu…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, spune ca situatia privind furnizarea de apa calda si caldura este una foarte grea, iar probleme vor mai fi o perioada, pana cand conductele vor fi reparate „serios”. „Stiu ca nu este apa calda. Stiu ca nu este caldura. Stiu ca, desi a venit primavara, inca e frig…

- Termoenergetica a anunțat ca sute de blocuri din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei au ramas fara apa calda și caldura, sambata, 3 aprilie, in urma unei avarii la CET Sud. Compania estimeaza ca reluarea furnizarii agentului termic se va face la miezul nopții, relateaza Digi24 . Potrivit sursei citete,…

- Sute de blocuri din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei au ramas fara apa calda și caldura sambata, in urma unei avarii la CET Sud, informeaza Termoenergetica. Reluarea furnizarii agentului termic se va face la miezul nopții, estimeaza compania.

- Termoenergetica a mai amanat o data ziua și ora la care va reincepe sa furnizeze caldura și apa calda in Sectoarele 2 și 3 și in cateva zeci de blocuri din Sectoarele 4 și 5.Dupa o avarie la CET Sud, cei de la Termoenergetica au indicat miercuri și apoi joi și vineri ca zile in care agentul termic va…

- Din cauza unei avarii la CET Sud petrecuta acum circa doua zile, Termoenergetica a incetat sa furnizeze in Sectoarele 2 și 3, dar și in cateva zeci de blocuri din Sectoarele 4 și 5 apa calda și caldura. Dupa ce inițial a indicat miercuri și apoi joi, ca zile in care agentul termic va reveni, compania…

- Din cauza unei avarii la CET Sud petrecuta acum circa doua zile, Termoenergetica a incetat sa furnizeze in Sectoarele 2 și 3, dar și cateva zeci de blocuri din Sectoarele 4 și 5 apa calda și caldura. Compania spune ca azi in jurul ore 15.30 furnizarea de caldura și apa calda din zonele afectate va fi…