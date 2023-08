Stiri pe aceeasi tema

- Imagini rare și de senzație cu Paula Milea! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” designerului vestimentar și au surprins dovada clara ca are grija sa arate bine in orice moment al zilei, oriunde s-ar duce.

- Florinel Coman are toate motivele sa se mandreasca cu partenera lui de viața! Ei bine, spunem asta pentru ca soția fotbalistului reușește sa atraga toate privirile atunci cand iese in oraș. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” tinerei și au surprins-o…

- Avem dovada clara a faptului ca Adrian Enache are mereu pe cine se baza! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Bineințeles ca nu a fost vazut singur, ci in compania cuiva. Iata alaturi de cine…

- Andreea Balan se mandrește cu noul ei iubit. Dovada clara ca artista il susține pe Victor Cornea la orice pas. Vedeta radiaza de fericire in preajma partenerului ei. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație.

- Avem dovada clara a faptului ca Aurel Moldoveanu are foarte multa rabdare atunci cand vine vorba de soție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze cu adevarat rare și de senzație. Iata ce a facut celebrul muzician in…

- Adriana Antoni știe cat de importanta este sanatatea, așa ca are mare grija sa o puna pe primul loc. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” artistei și au surprins-o in ipostaze rare. Dovada ca vedeta are pe cine sa se bazeze la nevoie.

- CSM București și Rapid și-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor, iar sorții au fost diferiți. CSM se va bate cu Gyor, Odense și Brest pentru calificarea direct in ”sferturi”, in timp ce Rapid trebuie sa treaca de cel puțin o echipa mai bine cotata pentru a se califica intre primele șase…

- Azteca este cel mai bun baiat rau din showbiz-ul romanesc! Cum iși petrece cunoscutul trapper timpul liber. Fara doar și poate, așa arata un gentleman adevarat. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare, dar nu…