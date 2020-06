Fara alte comentarii: Mesajele adresate copiilor de catre ministrii Educatiei din Romania si Republica Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca, in urma unor discutii cu reprezentantii scolilor private, exista intentia de continuare a acordarii finantarii per elev pentru institutiile particulare autorizate pana la sfarsitul anului scolar. De asemenea, se incearca gasirea unor modalitati prin care ar…

- Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative o susține pe Monica Anisie, dupa ce au inceput sa circule zvonuri conform carora ministrul Educației ar urma sa fie inlocuit din funcție.In plus, mai multe asociații de elevi au susținut demiterea ministrului Educației pentru…

- Ministerul Educației a publicat luni seara calendarul de inscriere in gradinițe 2020. Inscrierile incep pe 8 iunie, iar reinscrierile pe 25 mai, potrivit unui anunț schematic publicat de instituție pe pagina de Facebook. Ministrul Monica Anisie a spus, la Digi 24, ca noutatea inscrierilor de anul acesta…

- Violeta Raduț, deputat PSD, susține ca, dupa ce le-a impus parinților obligația de a le asigura copiilor mijloacele tehnice pentru a putea participa la cursurile online, fara sa se gandeasca la faptul ca multe familii din Romania cu greu iși permit sa traiasca la limita supraviețuirii, Monica Anisie,…

- "Niciodata nu am luat in calcul inghețarea anului școlar. Ieri, am publicat cinci teste de antrenament pentru examenele naționale și in 3 aprilie vom publica sa baremele de corectare. La teleșcoala e nevoie ca profesorii sa le explice elevilor care sunt rezolvarile la aceste teste", a declarat Monica…

- (foto: Pexels) Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a decis, luni, inchiderea tuturor școlilor din Romania incepand de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii in funcție de evoluția evenimentelor. Ludovic Orban a transmis ca este o masura…