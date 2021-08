Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, astazi, va întreprinde o vizita oficiala în Republica Moldova. Liderul polon va ateriza la Chișinau joi, 26 august, urmând sa aiba întrevederi cu șefa statului, Maia Sandu, dar și cu alți oficiali de rang înalt, anunța Președinția.…

- Un mesaj clar de depasire a izolarii internationale si inceputul unei noi ere de conlucrare pe plan extern. Astfel califica expertii pe domeniul relatiilor internationale vizita la Chisinau a celor 3 presedinti - ai Romaniei, Ucrainei si Poloniei.

- Ziua Independentei reprezinta Ziua Nationala a Ucrainei, in care se sarbatoreste adoptarea Declaratiei de Independenta fata de Uniunea Sovietica, in anul 1991. Ziua Independentei este celebrata anual, in data de 24 august.Ucraina in ucraineana este o tara in Europa Orientala.Are frontiera cu Rusia in…

- Cresc tensiunile intre SUA si Polonia, dupa ce un controversat proiect de lege privind consolidarea interdictiei asupra firmelor din afara Spatiului Economic European care au in proprietate radiodifuzori polonezi a trecut de camera inferioara a Parlamentului polonez cu 228 de voturi pentru, 216 impotriva…

- Romania și Ucraina propun Republicii Moldova reluarea circulației trenurilor internaționale, insa conducerea CFM refuza aceasta propunere. Anunțul a fost facut de fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, noteaza deschide.md Potrivit politicianului, direcția Chișinau-Odesa-Chișinau…

- Ucraina a inceput construcția unei autostrazi moderne care va lega Kievul de Chișinau și a unui pod transfrontalier peste raul Nistru, potrivit Biroului președintelui Ucrainei, cu referire la o discuție telefonica dintre președintele Volodimir Zelenski și omologul sau moldovean, Maia Sandu.Potrivit…

- Ca sa ne scape de corupție? Ma tem ca acesta este doar scopul declarat al venirii ei. Iar sub paravanul lui, in opinia umilei mele persoane, Maia Sandu urmeaza sa puna in aplicare alte proiecte, care vor adanci și mai mult saracia in care ne balacim. De libertate nici nu mai vorbim, vom ramane și…

- Klaus Iohannis: declarație la summitul NATO Presedintele Klaus Iohannis Foto: presidency.ro Situatia de securitate în zona Marii Negre ramâne o preocupare, iar masarea recenta a trupelor si a tehnicii militare rusesti la granita cu Ucraina si în Crimeea, ocupata ilegal, reprezinta…