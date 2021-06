Stiri pe aceeasi tema

- Alpinistul chinez Zhang Hong, in varsta de 46 de ani, a devenit primul nevazator din Asia si a treia persoana fara vedere din lume care a reusit sa escaladeze varful Everest, transmite duminica Reuters, citat de Agerpres.

- Pandemia de coronavirus a determinat aproape 1 milion de romani plecați la munca in strainatate sa se intoarca inapoi in Romania. Intrebata cați romani s-au intors din strainatate din cauza pandemiei, Raluca Turcan, actual ministru al Muncii a spus: „Avem o cifra, insa este acum fluctuanta, pentru…