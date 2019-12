Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, invita cetatenii joi, 19 decembrie, la ora 10.30, la sediul Primariei Sectorului 4, din Bd. Metalurgiei, nr. 12-18, etaj 1, Mall Grand Arena, sa va alaturati campaniei de donare de sange "O picatura de viata", organizata de primarie in parteneriat cu Centrul de…

- Handbal SANGE PENTRU VIATA… Componentii echipei de handbal masculin a CSM Vaslui au sarit in ajutorul semenilor care au nevoie urgenta de sange. Handbalistii vasluieni s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Barlad, pentru a dona sange. Gest impresionant al handbalistilor vasluieni. S-au mobilizat…

- Zeci de fotbaliști, antrenori, arbitri și oameni de fotbal din Buzau au mers, marți dimineața, la Centrul de Tranfuzii Buzau pentru a dona sange in prima zi a campaniei „Fotbalul doneaza viața”, inițiata de Asociației Județene de Fotbal Buzau. Președintele Comisiei Tehnice din cadrul Federației Romane…

- Zeci de fotbalisti, antrenori, arbitri si oameni de fotbal din Buzau au mers, marti dimineata, la Centrul de Tranfuzii Buzau pentru a dona sange in prima zi a campaniei „Fotbalul doneaza viata”, initiata de Asociatiei Judetene de Fotbal Buzau. Presedintele Comisiei Tehnice din cadrul Federatiei Romane…

- Zeci de fotbalisti, antrenori, arbitri si oameni de fotbal din Buzau au mers, marti dimineata, la Centrul de Tranfuzii Buzau pentru a dona sange in prima zi a campaniei „Fotbalul doneaza viata”, initiata de Asociatiei Judetene de Fotbal Buzau. Presedintele Comisiei Tehnice din cadrul Federatiei Romane…

- Abia ieșise din inchisoare. In doar doua saptamani, a reușit sa distruga 11 vieți. Rapite de pe strada, femeile au fost supuse unui chin inimagnabil. Judecatorul nu a aratat niciun pic de mila pentru acest monstru.

- In perioada 29 noiembrie – 1 decembrie s-a derulat a 4-a ediție a campaniei ”Doneaza un pic in PLUS” in care facem apel la cetațenii județului Gorj sa doneze sange. De la ediție la ediție numarul total al donatorilor este in creștere, iar acest lucru ne bucura, ne motiveaza și ne intarește…

- Ediția din acest sezon al Targului de Craciun la Neamț se va desfașura in perioada 13 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, la Curtea Domneasca din Piatra Neamț. Primaria municipiului este partenerul principal al organizatorului, Centrul pentru Cultura și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, acord perfectat cu…