Ministerul Mediului susține ca asociația Prietenii Berzelor deține meritul salvarii celor doi pui de urs, dar modul in care reprezentanții acesteia au acționat este total contrar prevederilor legale și ar fi putut duce la inrautațirea starii de sanatate a animalelor. Ministerul Mediului susține ca, in 30 martie, reprezentanții asociației pentru protecția animalelor Prietenii Berzelor din județul Sibiu au primit de la o persoana fizica doua exemplare de pui de urs. Din declarațiile acestora, puii au fost gasiți in proximitatea localitații Biertan, iar la momentul primirii starea de sanatate a acestora…