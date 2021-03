Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au efectuat, miercuri dimineata, noua perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Caras-Severin, in cadrul unei anchete care vizeaza politisti din Capitala acuzati de tortura si lipsire de libertate in mod ilegal. "In dimineata…

- Ziua a inceput cu scandal la Primaria Capitalei. Negocierile intre PNL și USR-PLUS sunt extrem de dure și pentru ca nu s-a ajuns la un numitor comun, ședința Consiliului General a fost amanata cu cel puțin o ora. USR-PLUS a venit in Comisia Juridica cu amendamente prin care PUZ-urile din Capitala se…

- Ambasadorul din SUA, George Maior, precum și cel din Germania, Emil Hurezeanu, și-au terminat mandatele și vor fi rechemați in țara de președintele Klaus Iohannis. Surse diplomatice au declarat pentru Sursa Zilei ca Emil Hurezeanu va primi un nou post de ambasador in Austria. George Maior a fost directorul…

- O femeie care locuiește in apropierea Institutului “Matei Balș”, din Capitala spune ca s-a auzit inițial un zgomot foarte mare, dupa care totul s-a umplut de fum. “Am auzit galagie, au strigat! Daca eu de la 5.00 m-am sculat și nu am mai putut sa dorm… A fost o bubuitura tare de tot, ziceai ca […]…

- O femeie și iubitul ei au fost injunghiați de fostul prieten al femeii, marți, intr-un bloc din Capitala. Polițiștii il cauta pe autor, informeaza Mediafax.Poliția Capitalei a fost sesizata prin apel la numarul de urgenta 112, dupa ce doua persoane, o femeie și un barbat, iubiți, au fost atacati cu…

- Liderii PNL, USR PLUS și UDMR reiau, joi dupa-amiaza, negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare, la o vila de protocol din Capitala. La discuțiile de astazi vor participa doar președinții de partid – Ludovic Orban, Dan Barna, Dragoș Tudorache și Kelemen Hunor. In urma cu o zi, PNL a anunțat…

- Controale intense și noi reguli privind prevenirea raspandirii covid, in marile magazine, piețele și saloanele din Capitala, in contextul in care atat marți, cat și miercuri au fost raportate cate 1.946 de cazuri noi de COVID-19. Prefectura Capitalei a anunțat ca vineri prefectul Traian Berbeceanu…

- Un tanar de 21 de ani din judetul Arad a fost obligat de politisti sa stearga un mesaj electoral postat pe o retea de socializare chiar in ziua votului, el acceptand si primind un avertisment. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat ca…