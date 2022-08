Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut in luna iulie, coborand si mai mult fata de maximul istoric atins in luna martie, in special datorita declinului preturilor la cereale si uleiuri, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO)

- Preturile de consum in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 au crescut cu 0,8-, iar rata anuala a inflatiei in luna iunie a fost 15,1-, fata de iunie 2021, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile de consum in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut in iunie pentru a treia luna consecutiv, dar raman aproape de nivelul record din martie, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura, transmite Reuters.

- Guvernul ungar a prelungit joi plafonarea prețurilor pentru carburanți și unele produse alimentare de baza pana pe 1 octombrie, informeaza Agerpres. Anunțul a fost facut de premierul Viktor Orban pe pagina sa de Facebook, acesta precizand, de asemenea, ca dobanzile la creditele ipotecare vor ramane…

- Indicele de referința arata ca prețurile internaționale pentru uleiurile vegetale și produsele lactate sunt in scadere, in timp ce in cotațiile pentru grau, orez și carne de pasare sunt in creștere Prețurile mondiale la marfuri alimentare au scazut modest in mai, pentru a doua luna consecutiva, deși…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut usor si in luna mai, pentru a doua luna consecutiva, dupa ce in luna martie a atins un maxim istoric, chiar daca preturile la cereale si carne continua sa creasca, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura…

- Cresterea indicelui preturilor de consum, o masura ampla a preturilor bunurilor si serviciilor, a depasit estimarea Dow Jones, de 8,1%. Cresterea preturilor a incetinut usor fata de varful atins in martie, dar se afla inca aproape de cel mai inalt nivel, atins in vara lui 1982. Excluzand preturile volatile…