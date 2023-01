FAO: Preţurile mărfurilor alimentare au atins un nivel record în 2022 Indicele preturilor alimentelor, care urmareste preturile internationale ale celor mai comercializate marfuri alimentare, a atins o medie de 143,7 puncte in 2022, in crestere cu 14,3% fata de 2021, si cel mai mare de cand au inceput inregistrarile in 1990, potrivit FAO. Indicele crescuse deja cu 28% in 2021, fata de anul precedent, ca urmare a revenirii economiei mondiale dupa impactul pandemiei. Preturile alimentelor au crescut dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia in februarie anul trecut, din cauza temerilor de perturbare a comertului in regiunea Marii Negre. Ulterior cresterile s-au redus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut cu 14,3% in 2022, la cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, pe fondul majorarii costurilor majoritatii produselor alimentare de baza, in conditiile in care perturbarile provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia au sporit temerile…

- Increderea in economia zonei euro s-a imbunatatit in decembrie, pentru prima data de la izbucnirea razboiului din Ucraina, pe fondul sporirii optimismului in toate sectoarele si a declinului asteptarilor inflationiste, transmite Reuters, preluata de Agerpres .Potrivit datelor publicate vineri de Comisia…

- Preturile mondiale ale produselor alimentare au scazut in decembrie si au ajuns sub nivelul la care se aflau in urma cu un an, dupa un an marcat de "explozia" cursurilor, anunta vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), relateaza AFP. Indicele FAO al preturilor marfurilor…

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP. Contractul „TTF” de pe piața olandeza, de referința pe piața europeana,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ultima zi de tranzactionare a anului 2022 in scadere cu 1,3%, iar de la inceputul anului a coborat cu 12,76%, aceasta fiind cea mai proasta performanta dupa o scadere anuala de 13,24% in 2018. Indicele european blue-chip s-a bucurat de un 2021 excelent, crescand…

- Lipsa de energie electrica, dupa bombardamentele masive lansate miercuri de Rusia asupra Ucrainei, a obligat autoritatile de la Kiev sa inchida mai multe puncte de trecere a frontierei cu Romania si Ungaria, a anuntat joi Serviciul de Stat al Frontierelor din Ucraina (SEF).

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- Indicele preturilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflatiei la nivel national -Preturile de consum in luna septembrie 2022 comparativ cu luna august 2022 au crescut cu 1,3%, potrivit INS. -Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 13,1%.…