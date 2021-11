Prețurile la alimente au atins un nou record, ajungand la cel mai inalt nivel din iulie 2011. Cea mai mare creștere a fost la uleiurile vegetale, in timp ce la polul opus s-a aflat carnea, dupa cum se arata in raportul publicat de Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite (FAO). In octombrie, indicele FAO al prețurilor la alimente, care reflecta modificarile lunare ale prețurilor internaționale ale unui coș de produse alimentare, a fost in medie de 133,2 puncte, mai mare cu 3%, adica cu 3,9 puncte fața de septembrie și in creștere pentru a treia luna consecutiva. In cazul…