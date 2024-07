FAO: Prețul unui coș de produse alimentare în iunie rămâne neschimbat față de luna mai Prețul coșului de produse Indicele FAO al prețurilor la alimente (FFPI) este s-a situat la 120,6 puncte in iunie 2024, neschimbat fața de cifra revizuita pentru luna mai. Creșterile indicilor prețurilor la uleiul vegetal, zahar și produse lactate au compensat scaderea indicelui prețurilor la cereale, in timp ce indicele prețurilor la carne a ramas aproape neschimbat. Indicele FAO este o masura a variației lunare a prețurilor internaționale ale unui coș de produse alimentare. Se calculeaza ca media indicilor prețurilor a cinci grupe de produse de baza, raportați la cotele medii de export ale fiecareia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele FAO al prețurilor la alimente (FFPI) este s-a situat la 120,6 puncte in iunie 2024, neschimbat fața de cifra revizuita pentru luna mai. Creșterile indicilor prețurilor la uleiul vegetal, zahar și produse lactate au compensat scaderea indicelui prețurilor la cereale, in timp ce indicele prețurilor…

- Valoarea Euro se situeaza la 4.9751, in timp ce Dolarul American este cotat la 4.5879. Indicele FTSE 100 este de Costurile pentru electricitate in cadrul Uniunii Europene au inceput sa se reduca, iar numeroase națiuni se pregatesc sa renunțe la prețurile limitate. Romania, pe de alta parte, va pastra…

- Valoarea euro este de 4.9751, dolarul american este cotat la 4.5879, indicele FTSE 100 atinge 8420.26, iar D Valorile energiei electrice din Uniunea Europeana au inceput sa se reduca, mulți state se pregatesc sa renunțe la prețuri limitate. Romania va pastra limita de preț cel puțin pana in primavara…

- Valoarea euro este de 4.9751, dolarul american este cotat la 4.5879, FTSE 100 este la 8420.26, iar DAX se Costurile pentru energia electrica in cadrul Uniunii Europene au inceput sa se reduca, iar multe națiuni se pregatesc sa renunțe la stabilirea unor prețuri maxime. Romania, insa, va pastra aceasta…

- Vama Veche, odinioara un refugiu accesibil pentru turiștii dornici de distracție pe litoralul romanesc, se confrunta acum cu o creștere alarmanta și dementa a prețurilor. Aceasta tendința se observa chiar și in prețul banalei porții de hamsiil cu usturoi, un sortiment estival iubit și, candva, accesibil.…

- S-a facut un sondaj! Unul din 3 angajați romani alege sa ia pranzul la un restaurant sau sa comande la birou, in timp ce 56% dintre aceștia prefera pachetul pregatit de acasa, potrivit studiului „Pranzul la birou”, realizat de iVox.ro și Pluxee Romania. Obiceiurile romanilor in ceea ce privește masa…

- Emmanuel Macron a reafirmat ca nu exclude trimiterea de trupe in Ucraina și operațiuni la sol acolo. Acesta a spus ca o astfel de situație trebuie luata serios in calcul daca Rusia ar strapunge liniile de front ucrainene și Kievul ar face o astfel de solicitare. Declarațiile au fost facute intr-un interviu…

- Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) generate in fiecare an pe glob se masoara in zeci de miliarde de kilograme. Aproape 40 de mii de tone de deșeuri electronice colectate de Environ anul trecut. Omenirea a produs in anul 2022 peste 62 de miliarde de kilograme DEEE, adica o medie…