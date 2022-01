FAO: Fermierii trebuie să se pregătească pentru noi “șocuri” în viitor Sistemele agroalimentare mondiale trebuie sa se pregateasca pentru noi “șocuri” in viitor, fie ca este vorba de secete, inundații sau diverse boli, astfel incat sa poata sa faca fața situațiilor de “stres“ cronic, avertizeaza Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO). Exista deja “trei miliarde de oameni care nu-și permit sa aiba o alimentație sanatoasa care ii fereasca de subnutriție”, in timp ce peste un miliard de oameni s-ar putea sa fie supuși riscului de a nu-și mai permite sa manance sanatos, iar un șoc neașteptat le-ar reduce veniturile cu o treime, conform unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

